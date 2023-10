Eleonora Giorgi è una delle attrici più iconiche del cinema italiano. Nata il 21 ottobre 1953 a Roma, ha intrapreso una carriera straordinaria sia come attrice che come regista: scopriamo alcuni dettagli della sua vita privata: marito, ex storici, figli e il passato con la droga.

Eleonora Giorgi, ex marito e figli: vita privata dell’attrice

Eleonora Giorgi – che dopo la separazione da Angelo Rizzoli, è stata sposata dal 1993 al 1996 con Massimo Ciavarro, con il quale nel 1991 ha avuto il secondo figlio Paolo – ha poi svelato che all’inizio della sua carriera era stata corteggiata anche da Jack Nicholson:

All’epoca avevo avuto una storia con Warren Beatty, e il suo vicino di casa era Jack Nicholson. Quando è venuto in Italia, Jack mi ha detto: Vienimi a trovare in albergo. Salgo nella sua suite, lui simpatico, ma gli dico di no. Vent’anni dopo sono a Los Angeles con il mio film da regista, lo chiamo e gli dico: Jack, ti ricordi di me? Lo vuoi vedere il mio film? Lui mi ha risposto che non era interessato e che voleva solo avermi, e io ho ribattuto: Jack, non si può fare.

Eleonora Giorgi, ospite a Verissimo lo scorso anno, aveva parlato dei suoi problemi passati con le dipendenze:

Alla droga ci sono arrivata da ragazza in un momento di disperazione. Ero diventata così famosa e avevo avuto solo due ragazzi nella mia vita. In quel momento c’è stato un grande vuoto nella mia vita, soprattutto da parte di mia madre, ma non la rimprovero di questo. Io continuavo ad avere questo problema clandestinamente, ma ero operosa, andavo sui set. Poi, quando sono crollata, sono tornata a casa di mio padre, che era separato da mia madre. Lui e la sua compagna mi hanno accolta e hanno cercato di curarmi, chiamando tanti dottori. In quel momento ho incontrato un principe azzurro, Angelo Rizzoli: un cavaliere, una persona che mi ha visto per quella che ero. Lui mi è stato accanto ed è stato un angelo. Anche lui, che all’epoca aveva 34 anni, era un uomo molto tormentato e infelice. La nostra relazione è durata pochi anni, io ero una ragazza così pura e penso che lui sia rimasto colpito da questa mia caratteristica. La nostra storia, poi, è stata funestata dal suo arresto. Chi è Andrea Rizzoli, il primo figlio

Andrea Rizzoli è un produttore cinematografico nato il 12 marzo 1980 a Roma. La sua vita professionale è caratterizzata da una discrezione che lo rende un personaggio sfuggente per la stampa e il pubblico curioso. Nonostante questo, alcune informazioni chiave emergono sulla sua vita personale.

È stato legato sentimentalmente ad Alice Bellagamba, un’attrice e ballerina conosciuta per la sua partecipazione al programma televisivo Amici. I due hanno celebrato il loro matrimonio a Montignano, in Umbria. Il loro matrimonio è finito dopo la luna di miele.

Tutto su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro, figlio di due celebrità del mondo dello spettacolo, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, ha una storia di vita che parte dalla sua passione per lo sport, in particolare il calcio, fin dall’infanzia.

Fin da quando aveva appena 6 anni, Paolo inizia a giocare a pallone e dimostra un talento precoce nel settore. Già a 17 anni, assume il ruolo di allenatore, ma successivamente, a causa degli impegni scolastici, deve dedicare meno tempo al calcio.

Dopo Forum e il daytime di Amici di Maria, nel 2020, Paolo Ciavarro entra nella casa del Grande Fratello VIP, dove conosce Clizia Incorvaia, una modella e influencer.

Dalla loro convivenza e l’amore, il 19 febbraio 2022 Paolo e Clizia sono diventati genitori del piccolo Gabriele Ciavarro.