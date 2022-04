Tommaso Zorzi ieri ha raccontato un curiosissimo retroscena con protagonista il suo ex fidanzato. A quanto pare, qualcuno avrebbe contattato il conduttore di Real Time per chiedergli proprio un aiuto per conquistare il ragazzo.

Tommaso Zorzi riceve una telefonata: c’entra il suo ex fidanzato

Piccolo antefatto. L’altro giorno ero dal parrucchiere, squilla il telefono del negozio. Arriva la signorina e mi dà un nome e un cognome, un numero, dicendo che questa persona voleva essere richiamata. Non conoscevo questo nome e cognome e quindi non l’ho mai richiamata.

In questo modo esordisce Zorzi e poi continua mostrando la mail che questa persona gli avrebbe spedito per chiedere il suo aiuto:

Sono ***** e sono innamorato del tuo ex fidanzato. Non conosco a fondo questo ragazzo, ma ho capito le grandi qualità e potenzialità di cui è costituito. Senza di lui soffro in continuazione, di giorno e di notte, seppur abbia tentato di dimenticarlo. Lui è bellissimo. Non resisto. E non solo, da parte sua nei miei confronti c’è un’assoluta ALCHIMIA è una cosa che non si trova facilmente.

La mail continua:

Scusami se sono stato inopportuno quando ti ho rintracciato mentre eri da “Aldo Coppola” l’altro giorno per chiederti qualche “dritta” inerente ai miei interessi sentimentali; e stanne certo che quello che ti chiedo è tutto vero e ti elargisco un piccolo scoop. Io e ***** ci siamo conosciuti a Milano per la sfilata di “*******. (CHIEDO LA MASSIMA DISCREZIONE) lo non so cos’altro studiare per conquistare l’immenso cuore di ******. Non tenendo conto della vostra storia precedente. Saresti così benevolo da aiutarmi?

Tommaso Zorzi ha reagito in maniera divertita:

Comunque cioè, la gente non sta da Dio. Come cazz* ti viene di chiedere a me consigli perché tu… eh amore. A parte che se chiedi a me un consiglio ti dico ‘corri, ma scappa’. Ma poi cazz* tuoi, amore. Se hai dei gusti di merd* non sono problemi miei.

Il conduttore TV, ha concluso evidenziando un particolare:

Massima discrezione – cit.

Chi sarà l’ex fidanzato di Zorzi che ha letteralmente conquistato il cuore di questo ragazzo? Non è difficile da capire proprio per merito di Tommy che, in conclusione, ha aggiunto la foto di un surgelato (vi ricorda niente?).