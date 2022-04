Belle notizie per i fan di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Dopo il Grande Fratello Vip, gli amatissimi “Zorzando” si ritrovano in un altro programma, così come rivela in anteprima TVBlog.

I lavori sono in pieno svolgimento, ma TvBlog è in grado di aggiungere qualche tassello in più a ciò che sarà Questa è casa mia: il cast del programma vedrebbe la presenza di Stefania Orlando. Al momento non è chiaro quale sarà il suo ruolo, ma la firma dovrebbe essere cosa fatta.

Dunque anche per la conduttrice si apriranno le porte di Discovery: recentemente è stato reso noto che parteciperà a Stand Up! Comici In Prova, altro programma interno al gruppo e in ripresa su NOVE (dopo una sospensione, tornerà in onda prossimamente).

Con l’approdo a Discovery, il progetto che la vedrà protagonista può essere il banco di prova per trovare la giusta collocazione e diventare eventualmente un nuovo volto di punta per l’azienda?