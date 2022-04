Gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2022 sono considerati piuttosto positivi anche grazie alle novità di questa sedicesima edizione condotta da Ilary Blasi. Un’edizione che continua a raccogliere consensi sia dentro che fuori Mediaset. I dati sembrano andare a braccetto con quelli registrati dal precedente reality, il Grande Fratello Vip ed alla luce di ciò è previsto lo stesso destino, ovvero un imminente allungamento.

A svelare la decisione di Mediaset di prolungare l’edizione in corso dell’Isola 2022 è stato il portale TvBlog.it, che in merito fa sapere:

Alla luce di tutto questo Canale 5 ha deciso di allungare questa edizione dell’Isola dei famosi di ben 5 puntate, che significano cinque settimane di permanenza in più dei naufraghi in Honduras. L’edizione 2022 del reality show di Canale 5 prodotto in collaborazione con Banijay dunque non terminerà come previsto inizialmente lunedì 23 maggio, ma lunedì 27 giugno. La finale dell’Isola dei famosi 2022 dunque andrà in scena proprio lunedì 27 giugno in prima serata su Canale 5.