Tommaso Zorzi oltre l’Isola, ospite fisso di un altro show: ecco quale

Tommaso Zorzi continua a collezionare successi: uno degli ultimi? La sua partecipazione fissa a tutte le puntate della nuova edizione de Il Maurizio Costanzo Show, dopo la recente registrazione in compagnia di Giulia De Lellis.

Tommaso Zorzi ospite fisso de Il Maurizio Costanzo Show

Gabriele Parpiglia che accompagna Tommaso Zorzi in giro per l’Italia alle prese con le sue numerose esperienze televisive, ha preso parte anche alle registrazioni de Il Costanzo Show, per via del suo ruolo di autore del programma che lo rende parte attiva del format in onda nella seconda serata del mercoledì.

Così come rivelato da Giuseppe Porro, Maurizio Costanzo avrebbe apprezzato le doti istrioniche di Tommaso Zorzi chiedendo la sua presenza anche per le prossime puntate.

Durante la prima ospitata Zorzi aveva fatto notevolmente discutere per via di una mancata risposta (a tema) per Giorgia Meloni. Il rampollo, quindi, ci sta riprovando e domani sera parlerà di successo insieme alle colleghe di social tra le preferite del web: Giulia De Lellis e Beatrice Valli.

Tommaso Zorzi, nel frattempo, continua il suo ruolo da opinionista de L’Isola dei Famosi, con tanto di retroscena e divertenti backstage da parte sua e dell’amico fidato Gabriele Parpiglia che lo segue anche nel dietro le quinte di questa nuova avventura.

Il rampollo non si ferma mai e prepara anche il nuovo format dedicato al reality show e un altro programma sempre per Mediaset.