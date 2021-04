Giacomo Urtis difende Tommaso Zorzi da Akash Kumar e la querelle sul colore degli occhi (e non solo). Tra le pagine dell’ultimo numero di Novella 2000, il chirurgo dei vip parla del presunto intervento che avrebbe fatto l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Da tecnico mi sono incuriosito, ho scoperto che c’è un intervento specifico che si chiama brightocular. Consiste nell’applicare un disco colorato bio compatibile tra l’iride e la cornea. In Europa non è ammesso, infatti viene praticato negli Stati Uniti e probabilmente in Tunisia. Se è pericoloso? Sì, perché tra la cornea e l’iride c’è un liquido che ha un ricircolo. Se viene ostruito, può causare glaucomi o infezioni molto gravi.