Dopo la notizia sul suo ruolo di giurato nella versione italiana di RuPaul’s Drag Race che andrà in onda su Discovery, Tommaso Zorzi è stato ricoperto dagli insulti e, nella maggior parte dei casi, mi sono venuti letteralmente i brividi.

Oltre ai fan, anche i colleghi blogger hanno espresso solidarietà nei confronti di Tommaso Zorzi, nonostante giornalmente riceviamo anche noi beceri insulti da alcune persone che seguono la sua fandom.

Mettendo da parte il fastidio per certi commenti ricevuti, quello che ci accomuna è l’odio per l’odio. Ecco perché, quello che sta succedendo all’influencer è oggettivamente sbagliato e va condannato, a prescindere dalle simpatie.

Stasera Tommaso si trovava fuori con la sua migliore amica Aurora Ramazzotti che ha fatto sapere, tramite le sue storie di Instagram, cosa stesse facendo Zorzi in quel momento.

Il rampollo, infatti, stava leggendo Twitter ed era sconvolto dagli insulti ricevuti e alcuni l’hanno addirittura accusato di essere omofobo.

Successivamente proprio Tommaso Zorzi ha fatto una storia Instagram riprendendo il suo cellulare mentre cancella Twitter, cosa che, tra l’altro, gli avevano consigliato anche gli estimatori.

Personalmente spero che l’odio social diminuisca nei confronti di tutti perché questa situazione sta diventando davvero insostenibile.

Mi ricordo di quando Tommaso diceva di non apprezzare Twitter perché troppo tossico e cattivo, ed eravamo riusciti a farlo ricredere e riempirlo di cose belle. Però la cattiveria della gente a volte è troppo grande. Ci mancherai Tommino, ti vogliamo bene 🤍 #tzvip

L’odio e il fanatismo nei confronti di Tommaso Zorzi fanno male (a lui) nello stesso modo.

L’odio social non guarda in faccia nessuno e fa schifo per TUTTI nella stessa identica maniera ma deve unirci verso un unico obiettivo comune: fermarlo.

— BlogTivvu.com (@blogtivvu) May 27, 2021