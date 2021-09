Greta Giulia Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi, ha ricevuto un messaggio del diretto interessato. Il “tramite” delle dolci parole d’amore è stato Tommaso Eletti, primo eliminato del Grande Fratello Vip.

Tommaso Eletti recapita un messaggio di Gianmaria per la fidanzata

Come da screen condivisi dalla stessa Greta, Tommaso Eletti una volta fuori dal programma ha avuto modo di contattarla per farle recapitare un messaggio di Gianmaria Antinolfi, preoccupato per il futuro della loro relazione.

Greta, ho una bella sorpresa per te! Sono Tommy, amico di Gianmaria, stavo con lui al Grande Fratello Vip. Mi ha detto di dirti che gli manchi tantissimo e che non vede l’ora di stare di nuovo con te. E dice che è molto spaventato nel non sapere se quando uscirà ci sarai ancora per lui.

Queste le parole di Eletti che ha condiviso un messaggio di Gianmaria scritto sopra un fazzoletto:

Ti amo e non vedo l’ora di stringerti a me, tuo Gian.

Non la fidanzata/non fidanzata di Gianmaria che domani sera si presenterà col fazzoletto dove lui le ha scritto la dedica e gli dirà di usarlo per asciugarsi le lacrime, dopo averlo distrutto. Noi ci crediamo #GfVip pic.twitter.com/Q5ByQFHIya — Paola. (@Iperborea_) September 26, 2021



Tuttavia, secondo Amedeo Venza, queste pratiche andrebbero contro il regolamento del programma: ci saranno dei provvedimenti in merito?