Dopo l’assurdo sfogo di Tommaso Eletti, anche Valentina Nulli Augusti si è lasciata andare dopo il falò di confronto andato in onda nel corso della seconda puntata di Temptation Island.

Lui non ha accettato il fatto che io mi divertissi in mezzo a queste persone fantastiche. Io mi sono comportata lì dentro come una principessa, a lui questo non arriva. Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane.

Io sapevo che in un futuro prossimo, a breve, sarebbe potuto avvenire un cambiamento, ovviamente. Finiscono le storie con i coetanei, figurati il resto. Ora ho la consapevolezza che se mi diverto, sono me stessa e sono serena, a lui non sta bene. Se fossi uscita di qua con Tommaso sarei tornata a Roma con gli stessi identici problemi di prima che a un certo punto, dopo un anno e sette mesi, non voglio più.