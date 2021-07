Federica Pellegrini scrive la storia: è la prima donna a qualificarsi per la quinta volta di seguito in finale nella stessa gara individuale, i 200 stile libero e annuncia il ritiro “uscendo di scena” da grande atleta quale ha sempre dimostrato di essere.

La nuotatrice ha confermato che si tratta della sua ultima Olimpiade e ora, in vista della finale che si disputerà il 28 luglio, la parola d’ordine per lei è solo una: “divertimento”.

“Non era l’obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade”, ha affermato Federica Pellegrini dopo la qualificazione.

E sui social ha pubblicato una foto scrivendo: “We did it…again”.

Prima della gara invece aveva pubblicato un altro post: “Ci proviamo fino all’ultimo metro, esattamente da questa corsia…”.

All’arrivo a Tokyo, “la Divina” aveva ripensato al suo percorso:

Cinque Olimpiadi, le mie, come i cinque anelli. Da Atene a Tokyo, passando per Pechino, Londra, Rio De Janeiro. Ogni sacrificio fatto per l’amore del nuovo è stato ripagato dai valori dello sport e quell’apertura mentale che mi ha resa cittadina del mondo. Se sono una persona migliore, lo devo alla mentalità olimpionica.