Formula 1 al via con il GP Austria: rivoluzione totale nel Mondiale 2025, calendario e programmazione

Il Mondiale 2025 di Formula 1 si preannuncia come uno dei più rivoluzionari nella storia recente dello sport motoristico. Con un calendario record di 24 Gran Premi, nuove sedi per le Sprint Race e cambiamenti significativi nei team, gli appassionati possono aspettarsi una stagione ricca di emozioni e colpi di scena.​

Calendario Formula 1 senza precedenti: 24 Gran Premi

La stagione 2025 vedrà un totale di 24 gare, eguagliando il record per il numero di Gran Premi in un campionato di Formula 1. La competizione prenderà il via il 16 marzo a Melbourne, Australia, e si concluderà il 7 dicembre ad Abu Dhabi. Tra le novità più rilevanti, l’introduzione di sei weekend con Sprint Race, che si terranno in Cina, Miami, Belgio, Stati Uniti, Brasile e Qatar. ​

Rivoluzione nei team: Hamilton in Ferrari, debutto di giovani talenti

Uno dei trasferimenti più discussi è quello di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, che lascia la Mercedes per approdare alla Ferrari. Hamilton ha dichiarato: “Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera con la Ferrari e riportare il team al vertice”.

Al suo posto in Mercedes, debutta il giovane talento Kimi Antonelli, mentre la Red Bull affida il sedile lasciato da Sergio Perez al rookie Liam Lawson. Anche altri team hanno rinnovato le loro formazioni, con l’ingresso di piloti emergenti come Isack Hadjar alla Racing Bulls e Jack Doohan all’Alpine.

McLaren: difesa del titolo costruttori con Norris e Piastri

Dopo aver conquistato il titolo costruttori nel 2024, la McLaren punta a confermarsi al vertice con la coppia di piloti composta da Lando Norris e Oscar Piastri. Norris, protagonista di una stagione straordinaria, ha dichiarato: “Siamo pronti a difendere il titolo e a lottare per nuove vittorie”.

Programmazione Sky Sport: copertura totale del Mondiale 2025

Sky Sport si conferma la casa della Formula 1 in Italia, offrendo la diretta esclusiva di tutti i 24 Gran Premi della stagione, comprese prove libere, qualifiche e gare. Gli appassionati potranno seguire ogni momento del campionato su Sky Sport F1 e, grazie all’app Sky Go, in streaming su dispositivi mobili. Inoltre, le due gare italiane, a Imola e Monza, saranno trasmesse in chiaro anche su TV8.

Orari del GP d’Australia: sveglia all’alba per i tifosi italiani

Il primo appuntamento della stagione, il Gran Premio d’Australia, si terrà domenica 16 marzo. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport alle 5:00 del mattino, mentre la differita andrà in onda su TV8 alle 14:00. Per chi non vorrà perdersi nemmeno un istante, Sky offrirà una copertura completa dell’evento, con approfondimenti e analisi pre e post gara. ​

Le Sprint Race: spettacolo aggiuntivo in sei appuntamenti

La stagione 2025 vedrà l’introduzione di sei weekend con Sprint Race, brevi gare che si terranno il sabato e determineranno la griglia di partenza del Gran Premio domenicale. Queste gare sprint si svolgeranno in Cina, Miami, Belgio, Stati Uniti, Brasile e Qatar, aggiungendo ulteriore spettacolo e imprevedibilità al campionato. ​

Il calendario completo

16 marzo: GP Australia

23 marzo: GP Cina

6 aprile: GP Giappone

13 aprile: GP Bahrain

20 aprile: GP Arabia Saudita

4 maggio: GP Miami

18 maggio: GP Italia (Imola)

25 maggio: GP Monaco

1 giugno: GP Spagna

15 giugno: GP Canada

29 giugno: GP Austria

6 luglio: GP Grand Bretagna

27 luglio: GP Belgio

3 agosto: GP Ungheria

31 agosto: GP Paesi Bassi

7 settembre: GP Italia (Monza)

21 settembre: GP Azerbaigian

5 ottobre: GP Singapore

19 ottobre: GP Stati Uniti

26 ottobre: GP Città del Messico

9 novembre: GP Brasile

22 novembre: GP Las Vegas

30 novembre: GP Qatar

7 dicembre: GP Abu Dhabi