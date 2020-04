Tiziano Ferro ospite in collegamento a Che tempo che fa con Fabio Fazio, ha interpretato “Il Conforto”, brano originariamente nato per essere cantato insieme a Carmen Consoli. Successivamente la polemica, parlando della quarantena e la scelta di Donald Trump (lui vive a Los Angeles).

Tiziano Ferro polemico da Fabio Fazio

Io ho compiuto gli anni il 21 febbraio, ho preso un aereo per tornare qui, il giorno dopo ho aperto gli occhi e il mondo era cambiato. Per fortuna qui in California non hanno ascoltato Trump e quindi le misure sono state adottate in anticipo, forse questo è servito a contenere un po’ i numeri.

Poi la riflessione sui concerti che ha fatto mormorare il web:

Attualmente i miei concerti sono ancora in piedi, perché oltre il 3 maggio non ci sono state restrizioni. Io parlo per me, per la mia categoria, perché è l’unica che conosco e per tutti coloro che in migliaia hanno già comprato i biglietti. Noi abbiamo bisogno di sapere se si possono fare concerti, abbiamo bisogno di risposte, ad oggi tecnicamente non sappiamo nulla, e lo dico per i fan che chiedono a me, ma non solo a me, a Vasco, a Cremonini, cosa sarà dei loro biglietti. Lo dobbiamo anche a chi lavora ai concerti per il palco, i tecnici, tutti quanti. Quindi io chiedo al governo delle risposte, ne abbiamo bisogno anche noi.

Il web contro le dichiarazioni di Tiziano

Dopo le dichiarazioni di Tiziano che attende le risposte da parte del governo per i concerti, il popolo dei social si è scagliato contro di lui: “Essere un cantante famoso non significa automaticamente essere intelligente”, si legge su Twitter.

E ancora: “Beh si in effetti la chiarezza sui concerti dovrebbe essere la prima priorità di un paese che dovrà fronteggiare una crisi economica che a confronto quella del 2010 è una scorreggia”, “Insomma i problemi attuali sono i concerti?”, “Ferro ha espresso un concetto in modo sbagliatissimo. Anche il modo in cui si esprimono i concetti é importante. Figura meschina la sua”.

Io credo che Tiziano Ferro non abbia trovato le parole giuste per affrontare un problema serio. Dietro i concerti degli artisti, infatti, esistono team giganti di persone che lavorano e fanno muovere l’economia dei paesi. Quindi sì, anche questo è un problema che ha la sua importanza se si parla in termini – puramente – di ripresa.