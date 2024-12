Thais Wiggers, l’ex compagna di Mammucari pubblica una frecciatina dopo Belve: il post criptico

Mentre l’intervista di Teo Mammucari a Belve andava in onda su Rai2, un dettaglio ha catturato l’attenzione del pubblico sui social. Thais Souza Wiggers, ex moglie del conduttore, ha pubblicato una storia su Instagram che molti hanno interpretato come una frecciatina rivolta proprio a lui.

Thais Wiggers, l’ex compagna di Mammucari pubblica una frecciatina dopo Belve

La modella brasiliana ha condiviso un’immagine accompagnata dalla frase: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade”, aggiungendo un’emoji con due maschere di carnevale e una gif raffigurante una belva o pantera. Sebbene non ci siano riferimenti diretti a Mammucari, il tempismo e il simbolismo hanno alimentato le speculazioni.

La relazione tra Thais Souza Wiggers e Teo Mammucari

La relazione tra Thais e Teo risale agli anni 2006-2009 e ha portato alla nascita della loro figlia, Julia, nel 2008. Sebbene la loro storia d’amore sia finita da tempo, il rapporto tra i due è stato spesso al centro di dichiarazioni pubbliche, talvolta anche discordanti.

Durante un’intervista a Verissimo, Mammucari aveva parlato della difficoltà nel mantenere un legame sereno con la sua ex:

“Non è un rapporto buono, ma da genitori. Se fosse buono, saremmo ancora insieme. Non è facile, perché non siamo mai stati realmente uniti. La nostra storia è nata per gioco, poi è arrivata Julia e ci siamo presi la responsabilità.”

Nel 2010, Mammucari aveva ribadito ad AdnKronos:

“Abbiamo provato ad andare d’accordo, ma ci sono cose che non hanno funzionato. La nostra relazione di coppia è finita, ma ne è iniziata un’altra, quella da genitori di Julia.”

Un legame di alti e bassi

Nonostante le difficoltà, Mammucari e Thais sembrano aver trovato un equilibrio per il bene della loro figlia. Tuttavia, episodi come quello recente suggeriscono che tra i due possano esserci ancora tensioni, seppur celate dietro dichiarazioni criptiche e gesti simbolici sui social.