Mammucari dopo Belve pubblica gli audio privati di Francesca Fagnani (e fa una figuraccia) – VIDEO

La tensione tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani non si è esaurita con la messa in onda dell’intervista a Belve. Dopo la trasmissione della puntata integrale, senza tagli, Mammucari ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram per condividere messaggi vocali inviati dalla Fagnani prima dell’incontro in studio (trovate il video in apertura e chiusura del nostro articolo).

Cosa si sente nei messaggi vocali che Francesca Fagnani ha mandato a Mammucari

Gli audio, pubblicati e poi rimossi, hanno però lasciato traccia sui social, dove molti utenti sono riusciti a recuperarli e analizzarli. Con questa mossa, Mammucari sembra aver voluto sottolineare l’apparente discrepanza tra il tono confidenziale degli audio e l’atteggiamento formale mantenuto dalla giornalista durante l’intervista.

Nei messaggi vocali pubblicati da Mammucari, si sente la voce di Fagnani scusarsi per l’orario del contatto e manifestare apprezzamento per l’idea di intervistarlo: “Visto che l’edizione è bella e te sei giusto, ci ho pensato, magari di farla”.

Un altro audio rivela la giornalista che propone di far chiamare Mammucari dalla produzione per concordare i dettagli della registrazione.

Pur non pubblicando l’intero contenuto degli audio, Mammucari sembra voler evidenziare un presunto “cambio di registro” da parte della conduttrice, dalla confidenzialità dei messaggi vocali al tono formale e diretto adottato durante l’intervista.

Mammucari sui social: difende Fagnani e cancella il post

Nella didascalia del post poi rimosso, Mammucari aveva cercato di placare gli animi: “Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima… il suo personaggio è costruito… dunque non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei, vi blocco… è una persona vera. Punto”.

Un gesto inaspettato, che ha mostrato un lato più riflessivo del conduttore, pur nel pieno di una polemica accesa.

La reazione del pubblico e il futuro di Belve

Lo scontro tra Mammucari e Fagnani ha alimentato il dibattito sui social, dividendo il pubblico tra chi difende il conduttore e chi sostiene la giornalista.

La scelta di Fagnani di mandare in onda l’intervista senza tagli è stata percepita da molti come una dimostrazione di trasparenza e professionalità, mentre la mossa di Mammucari di condividere i messaggi vocali ha sollevato interrogativi sull’opportunità di esporre conversazioni private.