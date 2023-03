Nel corso della nuova puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio, Teresa Langella e Andrea Dal Corso intervistati da Silvia Toffanin hanno citato Maria De Filippi ringraziandola e citando anche Maurizio Costanzo.

Non abbiamo avuto l’onore di conoscere Maurizio Costanzo ma traspariva tutto. Siamo tanto vicina a Maria in questo momento delicato.

Teresa nel corso della sua intervista insieme ad Andrea, ha anche parlato delle molestie subite:

L’iter va avanti. Purtroppo i tempi sono lunghi. Però io ci credo, credo nella giustizia e so che arriverà, continuerò a battermi per questo e per tutte le donne che hanno subito violenza.