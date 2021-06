Tra le pagine di Chi Magazine sono stati presentati i tentatori e le tentatrici della nuova edizione di Temptation Island in partenza dal prossimo 30 giugno su Canale 5 con Filippo Bisciglia.

Nonostante non si conoscano ancora i loro nomi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le prime foto dei tentatori e delle tentatrici di Temptation Island: riuscire a scorgere qualche volto già noto?

Tra i single si può chiaramente notare Davide Basolo, l’ex corteggiatore di Giovanna Abate (vi ricordate dell’Alchimista? Bene, lo ritroverete anche qui!)

Un falò può iniziare in qualunque momento della notte ma non sai mai quanto potrà finire. Negli anni è anche successo che abbiamo terminato al sorgere del sole.

Qualche anno fa a mezzanotte partono gli auguri per il mio compleanno, ma “parte” anche una coppia per il falò. Stop alla festa: e via con l’adrenalina da lavoro. Abbiamo finito alle quattro ed era rimasta solo un pezzettino di torta. Oggi non penso più ai compleanni con gli amici: ormai per me gli anni, la festa corrispondono al falò.