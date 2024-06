Vi ricordate di Nicola Tedde? L’ex concorrente di Temptation Island ha partecipato al programma nel 2019 insieme alla fidanzata dell’epoca Sabrina Martinengo e, da settembre, potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello.

Di lui, dopo il programma si sono perse le tracce, ma secondo Amedeo Venza sarebbe pronto (o quasi) per entrare nella Casa del Grande Fratello.

Personalmente immagino che Nicola sia stato chiamato per fare un provino e quindi, tecnicamente, il passo per poter entrare nella Casa sarebbe ancora molto lungo: cosa ne pensate?

Nel 2021 Nicola Tedde e Sabrina Martinengo hanno annunciato sui social di essersi lasciati:

21/04/2017 – 21/09/2021. Questa è l’ultima foto mia e di Tedde in vacanza. Una foto che ho amato fin da subito. Inutile continuare a nasconderlo ma ahimè le vacanze non ci hanno fatto tanto bene.

Non è semplice accettare la fine di un qualcosa che è stato veramente bello e importante, ma purtroppo già da tempo ENTRAMBI non eravamo più felici insieme. Che dire. Ricordateci sempre così, belli insieme e soprattutto veri. N.B.: si dimenticano solo le persone che non contano.