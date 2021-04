Con l’arrivo dell’estate partirà anche Temptation Island, attesissimo reality di successo (anche sul web) prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. Tra le pagine di Chi, le primissime croccanti indiscrezioni.

Quest’anno non dovrebbe esserci la versione vip e quella nip, ma un’unica edizione. A condurla è più che probabile che ci sia Filippo Bisciglia. Intanto il totocoppie è ovviamente già partito: si parla di Alessio Guidi e Stephanie Bellarte, coppia che si è appena formata a La pupa e il secchione e viceversa.

Si sussurra persino di un ritorno, quello di Andrea Zenga, questa volta in compagnia di Rosalinda Cannavò.

Il gossip che però più avvince in questi giorni è quello che riguarda la coppia più amata del Grande fratello Vip, quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Anche loro due sarebbero nella rosa dei possibili partecipanti alla trasmissione.

Queste indiscrezioni bisogna prenderle con le pinze in quanto, sia Pierpaolo che Zenga hanno smentito – di recente – questa possibilità.

Un’altra volta Temptation Island? Che faccio l’abbonamento? No no. Falso. Personalmente non lo rifarei più. Poi stiamo insieme da talmente poco tempo che non avrebbe senso. Ma poi non ci ha chiamato nessuno. E’ un programma bello e vero per carità, però no.