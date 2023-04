Alla fine il tanto atteso faccia a faccia tra Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria è avvenuto, seppur lontano dai riflettori (o almeno in parte). I due ex Vipponi fino a poco prima della festa post GF Vip durante la quale è esploso il cosiddetto audio-gate, non avevano ancora avuto modo di confrontarsi dopo l’allontanamento in seguito ad una serie di divergenze.

Tavassi e Donnamaria: come è andato il primo faccia a faccia post GF Vip

A far allontanare Tavassi e Donnamaria sarebbe stata soprattutto la decisione del volto di Forum di smettere di seguire Micol Incorvaia su Instagram. Una scelta di fatto mai realmente chiarita.

In occasione della festa post GF Vip che ha visto radunare tutti (o quasi) gli ex Vipponi, Tavassi e Donnamaria non sarebbero stati paparazzati vicini per gran parte della serata di ieri. Il fratello di Guendalina è arrivato in compagnia di Micol Incorvaia ed ha trascorso la serata con il resto degli Spartani.

Di contro, Donnamaria era accompagnato dalla fidanzata Antonella Fiordelisi, insieme alla vincitrice della settima edizione del GF Vip, Nikita Pelizon ed il resto dei Persiani.

Al termine della serata però, Tavassi e Donnamaria si sarebbero ritrovati come testimoniato dalla foto che circola su Twitter, forse nel tentativo di chiarirsi. Tentativo a quanto pare fallito, almeno stando alle indiscrezioni di Alessandro Rosica – Investigatore Social – che su Twitter ha commentato:

Tavassi e Donnamaria ieri sera si sarebbero parlati e alla fine non avrebbero chiarito nulla, i due erano freddissimi e a quanto pare ognuno prenderà la propria strada. Cosa ne pensate?

