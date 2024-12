Svolta shock al Grande Fratello: denuncia per aggressione, Yulia Bruschi abbandona la Casa

La serata del 9 dicembre 2024 è stata segnata da una clamorosa svolta nella casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha annunciato in diretta l’uscita definitiva di Yulia Bruschi, concorrente già al centro dell’attenzione, in seguito alla denuncia per aggressione presentata dall’ex compagno, Simone Costa. L’episodio, che risalirebbe a pochi giorni prima dell’inizio del reality, ha avuto conseguenze sulla permanenza della ragazza nella Casa.

La denuncia e l’accusa: Yulia Bruschi al centro della bufera

Durante la puntata, il conduttore ha mostrato al pubblico un’intervista esclusiva rilasciata da Simone Costa a Fanpage. Costa sostiene che Yulia lo avrebbe aggredito fisicamente, sfregiandogli il volto con un bicchiere durante una lite. Un’accusa grave che, secondo le sue parole, lo avrebbe portato a sporgere denuncia poco prima dell’ingresso della donna nella Casa.

Signorini ha precisato che Yulia è stata informata dell’accaduto: “Lei ha scelto di non commentare, lasciando che sia la giustizia a fare il suo corso”, ha spiegato il conduttore.

Qualche giorno fa è diventata di dominio pubblico una notizia riguardante Yulia e l’ex fidanzato Simone #GrandeFratello pic.twitter.com/9Rg0ZNZ2DK — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

Prima di abbandonare definitivamente il reality, la concorrente ha rilasciato un breve ma significativo commento dalla stanza led:

Questa è la sua versione, io sono una persona per bene ed estremamente corretta. Avrò modo di dire la mia verità, che non è quella. Si interrompe un percorso, ma non il mio sogno.

Parole che sottolineano la sua intenzione di difendere la propria reputazione e che lasciano spazio a ulteriori sviluppi.

Successivamente è stato letto un comunicato ufficiale di Endemol, Mediaset e dello stesso Signorini:

La produzione, e io Yulia, abbiamo deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è evidentemente compatibile con la permanenza in casa. per questo lascia la Casa e abbandona per sempre il gioco, per affontare nel migliore dei modi la delicatissima situazione”. Il conduttore ha poi aggiunto: “Questa decisione è stata presa per consentire a Yulia di organizzare la sua linea difensiva. Per farlo è necessario che lasci la casa. Chiaro che vederla mentre fa un trenino o prepara un piatto di lasagne sarebbe del tutto incompatibile.