Stefania Orlando, terza classificata al Grande Fratello Vip, da qualche giorno ha fatto ritorno in Rai nei panni di opinionista de La Vita in Diretta. La bionda conduttrice e cantante è stata accolta con grande stima da Alberto Matano che con le sue parole ha quasi lasciato intendere un ritorno alla Tv di Stato da parte dell’ex gieffina.

Stefania Orlando verso Tale e Quale Show?

Proprio nelle passate settimane, attraverso Instagram, era stata la stessa Stefania Orlando ad annunciare progetti in arrivo ma non imminenti ed a quanto pare dovremo attendere ancora qualche mese prima di rivederla nuovamente protagonista sul piccolo schermo.

A differenza del grande amico Tommaso Zorzi, il quale è subito stato impegnato in Mediaset a pochi giorni dalla sua uscita dalla Casa del GF Vip che lo ha visto vincitore, la Orlando ha avuto modo di metabolizzare l’esperienza vissuta nella dimora di Cinecittà e valutare con calma i futuri progetti.

Una bella novità arriva in queste ore da TvBlog.it. A quanto pare Carlo Conti avrebbe messo gli occhi proprio su Stefania come prossima concorrente di Tale e Quale Show in partenza dal prossimo settembre nella prima serata del venerdì di Rai1. “Che sia questa la porta d’ingresso per Stefania che la porti nel corso del 2022 alla conduzione in Rai?”, si domanda TvBlog che ricorda come il programma di Conti sia stato il trampolino di (ri)lancio per artisti come il compianto Fabrizio Frizzi e Amadeus.