Stefania Orlando torna in Rai? “Bentornata a casa”, l’accoglienza di Matano

Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip strizza nuovamente l’occhio in Rai? Ospite de La Vita in Diretta, l’accoglienza di Alberto Matano è sembrata quasi un ritorno a casa.

Stefania Orlando torna in Rai dopo il GF Vip?

“Bentornata a casa”, con queste parole Alberto Matano ha accolto Stefania Orlando nel suo studio. L’ex presentatrice Rai è stata una delle protagoniste de La Vita in Diretta, ricevuta dal padrone di casa con una bellissima accoglienza.

Gli amici di Twitter, dopo avere appreso la notizia, hanno immediatamente fatto balzare il nome della Queen di Babilonia ai posti alti delle tendenze, a testimonianza del solidissimo affetto che ha conquistato dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Il futuro della conduttrice sarà lontano da Mediaset? Lei stessa, intervistata da Panorama proprio di recente, ha spiegato di volere ponderare con attenzione le sue future scelte, senza correre il rischio di sovraesposizione:

Nell’immediato ho preferito dire dei no e rifiutare diverse cose. Ma sono arrivate anche proposte molto interessanti, tuttora in piedi, che si potrebbero concretizzare a settembre.

L’importante è seguire le proprie esigenze, almeno per me è stato così. Sono stata a Verissimo, da Bonolis ad Avanti un altro e a Live Non è la D’Urso. Poi ho fatto un po’ di detox dalle telecamere: ho preferito stare con la mia famiglia e gli amici e recuperare il tempo perduto.

Confesso di sentirmi una donna realizzata, ma se proprio devo sognare, vorrei un mio programma, un talk dove confrontarmi con gli ospiti su tutti gli argomenti. Credo che lo potrei gestire con estrema sicurezza. Vorrei avere la fiducia di una rete, quella che forse è mancata in questi anni.