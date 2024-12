“Dare della pazza ad una donna non è un insulto…”, la sorella di Helena interviene contro Jessica: lo sfogo perfetto

Nella casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi continua a far parlare di sé, questa volta per una nuova cotta. Dopo l’infatuazione per Luca Gigliogli a inizio reality, la cantante sembra aver perso la testa per Luca Calvani. Tuttavia, il suo approccio diretto non ha portato i risultati sperati, ricevendo un altro “due di picche”. Come già accaduto con Yulia Bruschi, Jessica sembra ora riversare il suo disappunto su chi è più vicino all’attore: in questo caso, la brasiliana Helena Prestes.

La reazione di Helena Prestes e il messaggio della sorella

Jessica avrebbe smesso di parlare con Helena, rifiutandosi persino di rispondere a un suo semplice “buongiorno”. Secondo quanto riportato, la cantante ha anche espresso alle sue amiche in Casa un timore crescente nei confronti di Prestes, arrivando a dire:

Lei adesso ha me nel mirino. Ieri notte in camera stava sdraiata mentre mi mettevo il pigiama e mi fissava a pochi centimetri di distanza. Io inizio ad avere paura. Magari, che ne so, se ha qualche oggetto vicino me lo tira addosso.

A difendere Helena è intervenuta sua sorella attraverso Instagram, con un messaggio chiaro contro le parole di Jessica:

Dare della pazza a una donna non è solo un insulto: è un tentativo di silenziarla. Questa etichetta, usata quando mancano argomenti, riflette una società che delegittima il diverso e invalida la forza femminile.

Ha poi aggiunto:

Non è pazzia pensare, sentire o agire in modo autentico; è pazzia ricorrere all’offesa per evitare il dialogo. Il rispetto sta nell’ascolto, non nell’annullamento.

Il clima teso nella Casa

Il confronto tra Jessica e Helena sembra tutt’altro che risolto. La tensione è palpabile e non è chiaro se ci sarà un dialogo chiarificatore tra le due o se lo scontro si aggraverà ulteriormente.

Intanto, i fan sui social si dividono: c’è chi sostiene Helena per il suo atteggiamento pacifico e chi empatizza con Jessica, considerando la sua insicurezza un elemento umano che emerge in situazioni di stress.