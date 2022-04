Piccola reunion post Grande Fratello Vip, ieri, per Sophie Codegoni ed alcuni ex concorrenti del GF Vip. Come documentato da una serie di Instagram Stories, l’ex Vippona insieme al fidanzato Alessandro Basciano, si sono ritrovati a cena con Lulù e Manuel, Gianluca Costantino e Jessica Selassié. Alla rimpatriata però mancava la sorella minore delle principesse etiopi, Clarissa (video in apertura)

Sophie Codegoni: è finita l’amicizia con Clarissa?

L’assenza di Clarissa Selassié non è passata di certo inosservata e sono stati in tanti a chiedersi il motivo di tale assenza. La ragione potrebbe essere rintracciata in alcune precedenti esternazioni di Sophie Codegoni.

Per comprendere come mai alla reunion mancasse proprio la minore delle sorelle Selassié, basta fare un piccolo passo indietro e tornare nello specifico all’intervista che Sophie ha rilasciato a Verissimo, durante la quale ha parlato anche di Clarissa e dei rapporti tra loro ormai raffreddati:

Mi sono sempre tolta tutti i sassolini in realtà. Ma pensandoci bene, una volta uscita dalla Casa, la scoperta dei commenti di Clarissa Selassié nei miei confronti mi ha fatto rimanere male. Anche se non ho mai risposto a questa provocazione. Penso di essere stata una buona amica per le sue sorelle, Lulù e Jessica, quindi vedere Clarissa che mi chiamava ‘Sofinta’ nelle dirette non mi è piaciuto. A tutto, però, c’è un rimedio: ora, infatti, non ho più grandi rapporti con lei.

Potrebbe essere proprio la possibile fine della loro amicizia la vera ragione dell’assenza di Clarissa alla cena di ieri. Ovviamente si tratta solo di una supposizione alla luce delle recenti dichiarazioni dell’ex Vippona e non è detto che le due ragazze possano presto chiarirsi. Clarissa, al momento, non ha commentato l’uscita delle sorelle via Instagram, né fatto accenno alla sua sonora assenza.