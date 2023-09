“Sophie e Basciano incoscienti e tossici”: ex Vippona stronca la coppia dopo le voci di crisi

La crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra essere ormai confermata. Le voci hanno trovato una base di verità nelle parole della neo mamma, la quale è intervenuta nelle passate ore sui social parlando del delicato momento che sta vivendo con il compagno. Ad intervenire sulla vicenda però è stata una ex Vippona con parole tutt’altro che clementi.

Selvaggia Roma contro Sophie Codegnoni e Alessandro Basciano

Sorro ad un post di Instagram che riportava la notizia della crisi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, l’ex gieffina Selvaggia Roma ha voluto esprimere la sua opinione nei confronti della coppia:

Essere così incoscienti e senza riflettere fare un figlio su basi che non ci sono mai state. Avete tirato una coppia che già era tossica dagli inizi. Ma io dico come cavolo si fa a fare un figlio su una base che non esiste?

Parole dure, in parte condivise da numerosi utenti social, alle quali la Roma ha commentato nuovamente spiegando di non conoscere bene Sophie e ammettendo di non avere un buon parere di Basciano (e della sorella):

Lui e la sorella, due persone che si credono il mondo, irrispettosi e odiosi.

Selvaggia non si è risparmiata, tanto da definire la coppia capace di aver fatto una “figlia come se si richiedesse un panino al McDonald”. Infine ha proseguito tuonando ancora:

Per questo avere fatto un figlio all’uscita dal GF mi sembra una cosa da pazzi. Sono Immaturi e Dio solo sa.