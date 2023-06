Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati. Nel corso di queste ore, un lungo stralcio pubblicato da Vanity Fair aveva tracciato i contorni della rottura ed oggi, con l’uscita del settimanale, emergono nuove dichiarazioni.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: “Intervista non pagata”

Sonia Bruganelli ha evidenziato di non aver venduto l’esclusiva della fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis e, dettagliatamente, ha svelato di non aver percepito un euro per questa intervista:

Per chiarezza: nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio.

Paolo Bonolis ha confermato che la decisione di separarsi è partita dalla moglie:

Ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere.

La reazione di Laura Freddi