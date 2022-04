Soleil Sorge nei pasticci? In queste ore, infatti, si parla di una presunta complicità per una truffa di 5 milioni di euro che avrebbe come protagonista l’opinionista de La Pupa e il Secchione Show.

Soleil Sorge accusata di essere complice di una truffa da 5 milioni di euro

Pare infatti che Soleil Sorge si sia aggiunta alla lista dei personaggi famosi che promuovono cryptovalute. – scrivono i colleghi di Biccy – Il problema è che la cryptovaluta che sponsorizza sembrerebbe essere una truffa e molte persone che hanno creduto in lei avrebbero perso tutti i soldi. Si parla addirittura di 5 milioni di euro. Per adesso la diretta interessata non ha rilasciato commenti in merito, ma probabilmente lo farà presto visto che i media sono stati avvisati. La notizia arriva da fonti più che attendibili e questo purtroppo potrebbe costarle il posto a La Pupa e il Secchione Show, visto che Barbara d’Urso sicuramente si dissocerà da questa storia.

Dopo alcune storie su Instagram che hanno allertato il fan, Soleil ha svelato di essere stata vittima di uno scherzo de Le Iene Show!

Lei sarà la più forte del carcere!!! #solearmy pic.twitter.com/OAvoiWI7NS — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) April 1, 2022