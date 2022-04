Antonio Medugno dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è tornato a lavorare sui social conversando pure con i follower. Proprio in queste ore, il tiktoker ha parlato di un ipotetico gossip andato male con protagonisti Alex Belli e Delia Duran.

Nonostante Medugno rivela di avere “sventato” una trappola ai suoi danni, il man della factory ha smentito questo pettegolezzo con numerosi commenti su Twitter.

“Archiviata” questa esperienza, Antonio ha parlato con i follower svelando se parteciperebbe o meno all’Isola dei Famosi:

Dell’Isola me lo avete chiesto in tanti, ma non credo che riuscirei a sostenere delle sfide sia fisiche che psicologiche, ed anche per la questione del cibo. Per ora no.