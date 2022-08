Simona Ventura e Cecchi Paone, pace dopo 15 anni dall’Isola e lo scontro in TV: svelato un retroscena – VIDEO

Durante l’Isola dei Famosi del 2007, quando andava in onda ancora in Rai, Simona Ventura rimproverò aspramente Alessandro Cecchi Paone perché si rifiutava di fare delle nomination.

Simona Ventura e Cecchi Paone, pace dopo 15 anni dall’Isola

“La tua spocchia te la puoi mettere dove vuoi”, affermò la Ventura in diretta TV entrando di diritto nella storia del piccolo schermo per via della sua iconica esternazione.

“Mi rifiuto di fare una nomination, è un gesto incivile. Non ho mai votato contro qualcuno, non comincerò ora all’Isola dei Famosi”, continuò Cecchi Paone.

La Ventura, durante il faccia a faccia, gli presentò il regolamento che lui aveva letto e firmato. Fare le nomination, senza alcuna possibilità di sottrarsi, faceva proprio parte del gioco che il giornalista aveva siglato.

A distanza di 15 anni dall’accaduto, Simona Ventura e Alessandro Cecchi Paone si sono chiariti. L’occasione è arrivata nel corso della terza edizione di “La terrazza della Dolce Vita”, incontri culturali guidati dalla conduttrice e il suo compagno Giovanni Terzi nel giardino del Grand Hotel di Rimini.

Super Simo, attraverso un post su Instagram ha sancito la pace:

Abbiamo chiarito dopo 15 anni, vero Alessandro?! Amici per sempre.

Poi ha svelato un retroscena:

Alessandro, possiamo finalmente dire che avevi letto il contratto e che quindi volevi provocare? Possiamo dirlo dopo tanti anni?

La risposta di Cecchi Paone non si è fatta attendere:

Certo, tu mi insegni che i reality richiedono dei colpi di scena.