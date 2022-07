Gianni Sperti in attesa di tornare a Uomini e Donne sembrerebbe interessato ad una ex naufraga dell’Isola dei Famosi particolarmente bella e affascinante: scopriamo tutte le ultime croccanti news di gossip sull’argomento.

Secondo il buon Ivan Rota via Dagospia, l’opinionista di Uomini e Donne potrebbe essere interessato a Cristina Buccino, sexy ex naufraga dell’Isola dei Famosi:

Finito Uomini e Donne, Gianni Sperti si dedica ai social. Sperti sembra avere un interesse particolare per una formosa ragazza che lavora nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Cristina Buccino, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e sexy professoressa dell’Eredità, che pareva destinata a una grande carriera, ma che invece è scomparsa dai radar. La vediamo solo, molto sexy, su Instagram.

Proprio in queste settimane Gianni Sperti è stato protagonista di una disavventura in Egitto che ha raccontato sui social:

Ora posso raccontarvi la mia disavventura. Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato. Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail e a telefonare ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono impuntato e sono andato in aeroporto. Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli. Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta. L’ho trovato! Posso finalmente iniziare più serenamente la mia vacanza.