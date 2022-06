Secondo Leggo.it, Soleil Sorge e Alfonso Signorini sarebbero ai ferri corti. Peccato che, proprio in queste ore, i due abbiano smentito questa indiscrezione: stanno lavorando al cast del Grande Fratello Vip 7?

La testata giornalistica scrive che, ad aver alimentato i dissapori, sarebbe stato il “legame” a tre nato al GF Vip con Alex Belli e Delia Duran:

Ed è per questo che, dalla fine del reality show, Soleil Sorge ha preso totalmente le distanze dal presentatore una volta uscita dal loft di Cinecittà. A conferma del pettegolezzo ci sarebbe l’ultimo viaggio organizzato da Signorini a Mykonos con alcuni ex gieffini, tra cui le sorelle Selassié, Gianluca Costantino, Alex Belli e Delia Duran.

La “notizia” è stata smentita proprio dai diretti interessati che si mostrano insieme in vacanza a Capri mentre prendono il sole e bevono un drink.

E, per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, secondo Novella 2000 Soleil Sorge potrebbe far parte anche del cast di concorrenti della settima edizione:

Che lavoro fa Soleil Sorge? Scrivono di lei che è una modella che non sfila, una showgirl che non balla né canta, né conduce, una influencer che per buona parte dell’ultimo anno non ha postato chiusa com’era nella Casa del Gf Vip (ma che ha comunque un milione e duecentomila follower). La verità è che è una professionista dei reality show, Da Uomini e Donne, scelta di Luca Onestini, al Grande Fratello Vip, alla Pupa e il Secchione fino all’Isola dei Famosi E mi assicurano che ci sarà nel prossimo Gf Vip. Ormai fa parte dell’arredamento? Almeno pagano bene.