Alfonso Signorini, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, ha replicato (in modo perfetto) alle ultime esternazioni di Pupo, ex opinionista del Grande Fratello Vip che non ha certamente parlato bene del programma.

Signorini risponde a Pupo dopo il Grande Fratello Vip: “Mancanza di gratitudine”

È stata una doccia fredda. Lui è libero di esprimere il suo pensiero, però c’è mancanza di gratitudine. Se un programma ti fa così schifo, non rinnovi il contratto. Sputare nel piatto dove hai mangiato molto abbondantemente, visto come eri pagato, non mi sembra elegante.

Questa la replica – perfetta – di Alfonso ospite del salotto TV di Silvia Toffanin.

Ma cosa aveva detto Pupo? Intervistato tra le pagine di Repubblica, ha svelato:

L’ho fatto per due anni l’opinionista del Grande fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare: ma non ho mai visto un minuto del GF in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva cagare.