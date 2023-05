Alfonso Signorini nei giorni scorsi ha festeggiato il suo 59esimo compleanno insieme a tanti amici e volti noti provenienti soprattutto dal reality da lui condotto, il Grande Fratello Vip. Tra loro anche l’ex star del Bagaglino, Valeria Marini.

Alfonso Signorini e la foto con Valeria Marini

Proprio la showgirl nelle passate ore ha postato sul suo profilo Instagram un carosello di foto, aprendo proprio con uno scatto insieme ad Alfonso Signorini. “Stellare, ogni giorno è un compleanno”, ha scritto nella didascalia, lasciando intendere il riferimento alla recente festa del giornalista e conduttore.

Peccato però che la Marini abbia esagerato e non poco con i filtri, tanto da far apparire Signorini irriconoscibile. Alfonso è intervenuto postando la stessa foto e commentando in tono ironico: “Io questa la denuncio”, con tanto di hashtag “nofilter”.

Un commento che ha fatto sorridere i suoi follower i quali hanno potuto ammirare anche il disastro a suon di filtri che ha coinvolto anche Giulia Salemi e Federico Fashion Style.