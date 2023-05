Marco Mazzoli è tra i naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023 che non ha molti problemi nel dire in modo chiaro e senza peli sulla lingua il suo pensiero. Lo ha fatto anche di recente parlando dell’ultima edizione di un altro reality, il Grande Fratello Vip.

Marco Mazzoli contro l’ultima edizione del GF Vip

In più circostanze, nel corso della sua avventura honduregna, Mazzoli ha spiegato di non essere un grande amante del trash. I colleghi di Biccy.it hanno riferito una recente conversazione di Marco, in cui tira in ballo proprio quanto accaduto nella spiatissima Casa del GF Vip:

C’è stato il b0rdello del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash, hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality.

Marco Mazzoli ha svelato a Helena Prestes di aver visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello, nella sua edizione classica:

La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta. Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega. Non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni.

Ed ha svelato di non voler affatto fare questa esperienza all’Isola dei Famosi solo per soldi e fama. Anche per tale ragione, ha spiegato, aveva nutrito dei dubbi nei confronti di Helena, percependola finta.