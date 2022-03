Cristiano Malgioglio giudice del serale di Amici 21? Il paroliere siciliano è stato ospite, per la prima volta, nel daytime di oggi pomeriggio andato in onda su Canale 5, facendo impazzire il pubblico presente.

Serale Amici 21: Cristiano Malgioglio giudice?

Grazie, grazie a tutti. Sono molto felice. Buongiorno a tutti. Sono felicissimo. Ma quanto entusiasmo. Io amo molto questo programma. Tu lo sai. Io vivo di musica e sono contento tu mi abbia chiamato. È la prima volta che sono ospite tuo. Ma la cosa sorprendente è che io non bevo. Quando mi hanno detto: “Ti vuole Maria”, io ho stappato una bottiglia di champagne. Ho bevuto un bicchiere, e sono un pochettino stordito. Ragazzi, siete bellissimi.

Già in passato Malgioglio aveva fatto alcuni appelli a Maria De Filippi per partecipare ad Amici come giudice.

Nel 2017, per esempio, ai microfoni di Radio Cusano Campus aveva confidato:

Mi piacerebbe fare un programma musicale. Il mio desiderio sarebbe quello di lavorare con Maria De Filippi e fare Amici perché quello è il mio pane!

Sul web, intanto, in molti credono che questo sia stato un “antipasto” e rivedremo Cristiano al serale al fianco di Stefano De Martino.

MARIA: CRISTIANO AL SERALE COME GIUDICE#Amici21 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 6, 2022

e quando cristiano verrà chiamato in corsa da maria per risollevare gli ascolti del serale 😭 #amici21 pic.twitter.com/WCCzv91e5l — BagnoTrash (@bagnotrash) March 6, 2022