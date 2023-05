Semifinale Amici 22 in diretta? A quanto pare la risposta è no. Dopo i recenti casi di Covid (4 allievi coinvolti e 10 membri dello staff) a quanto pare il talent show condotto da Maria De Filippi ha una nuova data di registrazione.

La penultima puntata di Amici 22 si sarebbe dovuta registrare giovedì 4 maggio ed invece, secondo quanto riporta Amici News, la semifinale prenderà vita tra venerdì pomeriggio e sabato mattina (andando regolarmente in onda sabato 6 maggio).

— AMICI NEWS (@amicii_news) May 3, 2023

Si registra o venerdì appuntamento ore 15 o sabato appuntamento ore 11. Attendiamo conferma per il giorno esatto. #Amici22

Gli allievi positivi al Covid dovrebbero essere: Isobel, Mattia, Aaron e Angelina:

— AMICI NEWS (@amicii_news) May 3, 2023

— AMICI NEWS (@amicii_news) May 3, 2023

FanPage, nel frattempo, ha contattato l’ufficio stampa che si è espresso tramite Fascino facendo alcune precisazioni sulle ultime dinamiche del talent show:

Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione.