Selvaggia Lucarelli guarda Temptation Island e scrive a Maria De Filippi

La prima puntata di Temptation Island ha conquistato tutti, compresa Selvaggia Lucarelli che l’ha commentata ironicamente su Instagram scrivendo anche un messaggio a Maria De Filippi.

Quest’anno le sette coppie scelte per Temptation Island sono centrate ed a fuoco e, nemmeno a dirlo, ci stanno già regalando grandi emozioni con il possibile falò di confronto che vedremo la prossima settimana.

Selvaggia, tramite il suo account di Instagram, ha commentato l’intera puntata ironizzando perché suo figlio la stava chiamando proprio durante la messa in onda del docu reality.

Tra una divertente presa di posizione e l’altra, la Lucarelli si è rivolta direttamente a Maria De Filippi:

Ma cos’è tutto questo Nord Italia? Maria mi stai spiazzando. Anche la tragedia del caro affitti a Milano: Maria sei satana!

Selvaggia Lucarelli la tocca piano #temptationisland pic.twitter.com/5Z1K4j2KXC — Dancing in the wind 🍃 (@timeagainwetry) June 26, 2023

Il meccanismo del programma e le coppie

Protagoniste del programma sette giovani coppie non sposate e senza figli in comune che partecipano per mettere alla prova la stabilita’ della propria relazione. L’obiettivo è quello di dare una risposta a quesiti fondamentali quali: la vita di coppia e’ la vita che voglio? lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme?

Partecipano: Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni; Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni; Daniele, 33 anni e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni; Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo; Ale, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni; Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo e Perla, 25 anni e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni.

Il loro viaggio nei sentimenti prende il via ancora una volta nel bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna. Qui, nel suggestivo paesaggio mediterraneo con meravigliose spiagge bagnate da acque limpide dalle mille tonalità di azzurro, le 7 coppie si separano in due diversi villaggi per 21 giorni.

Con loro 28 single: 14 ragazzi nel villaggio delle fidanzate e 14 ragazze nel villaggio dei fidanzati che tra momenti di leggerezza e spensieratezza, cercano di farli riflettere confrontandosi con loro sulle loro storie d’amore e sulla solidita’ dei loro sentimenti.

Narratore delle vicende di “Temptation Island” è Filippo Bisciglia, pronto ad affiancare e sostenere i ragazzi in questo viaggio.

Immancabili gli appuntamenti ai falò, dove i fidanzati o le fidanzate sono chiamati per nuove e importanti rivelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi villaggi.

Solo nel falò di confronto finale le coppie finalmente si incontrano per discutere, cercare di chiarire le proprie scelte e le proprie posizioni e scegliere se interrompere la propria storia sentimentale oppure uscire dal programma mano nella mano più uniti e innamorati di prima.