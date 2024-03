Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, ad un passo dalla scelta, una decisione shock di Brando Ephrikian ha sconvolto tutti conquistando un “primato”: chi è la ragazza che ha conquistato il suo cuore tra Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto?

Ecco le anticipazioni del buon Lorenzo Pugnaloni che ci offrono un risvolto davvero inedito quanto imprevedibile sull’attuale tronista di Uomini e Donne:

Sia Beatriz che Raffaella si sono presentate. Hanno messo le poltrone rosse facendo vedere i best moments, le ragazze sono uscite e all’ultimo Brando non ha voluto più farla perché non era sicuro.

Sono scese tutte e due vestite elegantissime, lui anche. Si sono visti i best moments di entrambe dopodiché sia Beatriz che Raffaella sono uscite.

Anche lui ha avuto un momento in cui è uscito fuori dallo studio per riflettere e non appena è rientrato si è visto subito che era super indeciso e non sapeva cosa fare.

Ha affermato di non essere più convinto, neanche stamattina lo era al 100%, neanche prima di entrare in puntata. Le due corteggiatrici sono state chiamate e Beatriz è scoppiata a piangere.

C’erano ospiti anche Cristian Forti e Valentina Pesaresi.

Brando ha detto che farà l’esterna di una giornata completa con entrambe e nella prossima registrazione sceglierà.

Gemma Galgani aveva anche scritto una lettera a Brando.