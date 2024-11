Saverio Costanzo è il compagno di Alba Rohrwacher: figli, carriera e vita privata

Alba Caterina Rohrwacher, meglio conosciuta come Alba Rohrwacher, è nata a Firenze il 27 febbraio 1979 e oggi ha 44 anni. Attrice di grande talento e versatilità, Alba si è affermata come uno dei volti più apprezzati del cinema italiano, portando in scena interpretazioni intense e di forte impatto emotivo: scopriamo chi è suo marito e se hanno dei figli.

Saverio Costanzo è il compagno di Alba Rohrwacher

Dal 2010 è legata sentimentalmente al regista Saverio Costanzo, figlio del noto conduttore Maurizio Costanzo. Saverio è padre di due figli, Bernardo e Tito, avuti nel 2007 dalla sua precedente relazione con Sabrina Nobile, giornalista e volto televisivo de Le Iene.

Alba e Saverio si sono conosciuti durante le riprese del film La solitudine dei numeri primi, dove lui era alla regia e lei era protagonista. Parlando di quell’incontro, Alba ha dichiarato a L’Officiel: “Con Saverio c’è stato un prima e un dopo. È cambiato qualcosa dentro di me, perché è stato il mio primo lavoro così profondo sul corpo”.

La coppia non ha figli.

Biografia e carriera

Figlia di padre tedesco e madre italiana, Alba si è formata al Centro Sperimentale di Cinematografia e ha mosso i primi passi in teatro. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 2004 con il film L’amore ritrovato, per poi farsi notare in titoli come Mio fratello è figlio unico e Giorni e nuvole, entrambi del 2007. In quest’ultimo, Alba ha conquistato il David di Donatello come migliore attrice non protagonista, affermandosi come una delle promesse del cinema italiano.

Successi cinematografici

Negli anni successivi, Alba ha continuato a costruire una carriera solida e di qualità, collaborando con alcuni dei più importanti registi italiani. Tra le sue interpretazioni più note troviamo:

Il papà di Giovanna di Pupi Avati

Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese

L’uomo che verrà di Giorgio Diritti

Interpretazioni recenti

Negli ultimi anni, Alba ha recitato in una serie di produzioni che hanno riscosso grande successo, anche internazionale. Tra i suoi ruoli più recenti:

Les fantômes d’Ismaël di Arnaud Desplechin e The Place di Paolo Genovese (2017)

e The Place di (2017) Figlia mia di Laura Bispuri , Lazzaro felice di Alice Rohrwacher (sua sorella) e Troppa grazia di Gianni Zanasi (2018)

, Lazzaro felice di (sua sorella) e Troppa grazia di (2018) Magari di Ginevra Elkann (2019)

(2019) Tre piani di Nanni Moretti e Lacci di Daniele Luchetti (2020)

e Lacci di (2020) The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal (2021)

Con la sua dedizione e il suo talento, Alba Rohrwacher continua a essere una figura di riferimento nel panorama cinematografico italiano e internazionale, conquistando il pubblico con ogni nuova interpretazione.