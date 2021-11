Andrea Casalino, tra le pagine di Chi Magazine, dopo aver parlato della dipendenza dal sesso che lo aveva letteralmente travolto alcuni anni fa, ha nuovamente espresso il suo punto di vista su Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip.

Miriana? L’altra sera se l’è tirata non poco: “Andrea, stai a rosicà”, diceva, ma non si ricorda che mi invitava a letto con lei ogni sera? Se tornassi indietro? Ci andrei, per strategia. Miriana non è proprio il mio tipo, non amo il botox, il troppo trucco, il troppo tutto, poi lì, nella Casa, anche le più giovani sono ritoccate… Se ripenso alla fase trucco, era un campo di battaglia, per la puntata stavano davanti allo specchio per ore e ore, una roba mistica.