Andrea Casalino è stato uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Alla terza settimana però, è stato chiamato ad abbandonare il reality lasciando a bocca asciutta le donne della Casa. In realtà, come raccontato tra le pagine dell’ultimo numero di Chi, Casalino non avrebbe particolarmente apprezzato il cast femminile.

Andrea Casalino, il lato inedito dopo il GF Vip

Raccontandosi a cuore aperto, Andrea ha svelato di aver chiuso da qualche anno con un genere di donna troppo rifatta, truccata o da “super selfie”. Questo dopo un periodo di perdizione legato ad una sua dipendenza dal sesso.

Proprio così: Casalino ha lasciato tutti a bocca aperta con delle dichiarazioni inaspettate ed al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha svelato nel dettaglio quel periodo, iniziato quando lavorava nelle palestre all’età di 24 anni:

È successo quando lavoravo nelle palestre, io ero un personal trainer e quello era un luogo di perdizione, avevo tipo 24 anni. E lì è iniziata questa catena, si è innescato questo meccanismo, direi quotidiano, nel mio spogliatoio. Ma oggi mi chiedo se fossi io. Vabbè, arrivava la tipa e diceva: “Ma le scarpe per mio figlio sono arrivate?”. Era un codice. E io: “Andiamo nello spogliatoio e le faccio vedere”. Dopo dieci minuti usciva lei, poi uscivo io e continuavo le lezioni: “Alza le spalle, piega le ginocchia…”. Quante volte capitava al giorno? Mah, capitava tre o quattro al giorno, tutti i giorni, parliamo di una quindicina di donne che si alternavano in palestra. E poi incontro pure Simona, una bad, bad, bad girl. Sposata, ovviamente. Una macchina da guerra. Due messaggini e nasce questa cosa che dura tre anni. Ricordo che lavoravo sugli impianti petroliferi, smontavo alle sei di mattina e lei alle sette meno un quarto mi aspettava a casa in reggicalze e tacchi a spillo (magari con i figli che dormivano nella stanzetta di là).

Dopo tre anni così però Andrea Casalino ha deciso di chiedere aiuto al suo ginecologo e sessuologo ed è uscito da questa dipendenza volando verso Milano. Qui ha incontrato l’amore ma alla fine è finito col cuore a pezzi prima che lei scappasse con un altro.