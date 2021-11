Andrea Casalino ospite di Non succederà più, il programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, ha parlato del rapporto che si è creato al Grande Fratello Vip tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

C’è stato qualche contrasto con Miriana: in puntata quando ero in studio ha negato questo nostro modo di giocare che si era instaurato nella Casa. – ha aggiunto l’ex concorrente del GF Vip – Era evidente, c’erano i video e io lo percepivo. Quando ha iniziato a provare interesse per Nicola poi ha smentito tutto.

In ultimo, l’ex concorrente del GF Vip, svela di non aver mai creduto alla storia tra Nicola e Miriana:

Io non ci ho mai creduto, l’attrazione verso di me era più palese. Da Nicola secondo me non era attratta, l’ho vista più come una strategia per creare una dinamica. Forse però ha sbagliato persona perché Nicola è un ragazzo molto fragile. Secondo me è una storia triste, lei dice che si sentiva attratta, ma personalmente non ci ho mai visto niente. Nicola è un bravo ragazzo e mi ha fatto anche un po’ di tristezza a un certo punto, perché sapevo che sarebbe tornata sui suoi passi.