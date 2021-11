Andrea Casalino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, spara a zero su Alex Belli e la moglie Delia Duran e parla della loro “strategia” per tenere alta l’attenzione mediatica sulle loro dinamiche di coppia.

Andrea Casalino “smaschera” Alex e Delia: “Lei entrerà al GF Vip!”

Secondo me loro stanno attuando un’ottima strategia, ma nella strategia che stanno costruendo – e per cui gli faccio anche i complimenti perché stanno portando avanti il programma – secondo me lui sta giocando e ci sta un po’ credendo. Ho la sensazione che lui stia un po’ tremando di fronte a questa strategia all’inizio ben pianificata, poi se sta fingendo anche su questo gli do una stretta di mano perché davvero sembra uno che sta cominciando a crederci e sta un po’ cedendo.

Andrea Casalino, chiacchierando con Giada Di Miceli a Radio Radio durante “Non succederà più”, ha aggiunto:

Io in studio avevo Delia Duran di fianco e ho detto che mi dispiaceva un po’ per lei e per la situazione che sta vivendo, però ti dico anche che vista e sentita la sua reazione – che non mi aspettavo – così mirata su Soleil, sono arrivato alla conclusione che secondo me anche la storia tra Delia e Alex è finta, è un po’ strutturata apposta per entrare nel programma.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi concluso: