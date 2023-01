Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi. L’ex concorrente del Grande Fratello si è lungamente sfogata sui social raccontando la verità sul loro rapporto, avvolto nel mistero per molti anni (sono state insieme oppure no?).

Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi: ecco per quale motivo

“In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale non partecipo al matrimonio di Veronica”, in questo modo esordiva Sarah Nile su Instagram, poi le altre precisazioni:

Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata… In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno da parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare e di fare completamente opposti. Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato… oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e per tanto altro, metto un punto e mi fermo qui.

Sarah Nile, in ultimo, aveva postato un messaggio privato inviato a Veronica Ciardi su Whatsapp dove la supplicava di sparire per sempre dalla sua vita.

Perché Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi? Parla l’ex gieffina

Dopo il primo lungo sfogo, Sarah Nile è nuovamente tornata a parlare del matrimonio di Veronica Ciardi. Nonostante l’ex del GF non abbia esplicitamente raccontato il loro rapporto, ciò che è stato appare ormai ben visibile a tutti.

Sarah Nile, a tal proposito, ha svelato per quale motivo (secondo lei) non sarebbe stata invitata al matrimonio tra Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi (tra l’altro erano presenti alcuni ex concorrenti del GF).

Perchè non sono stata invitata? Perchè non tutti purtroppo hanno l’intelligenza e l’apertura mentale che ha la mia famiglia ed io.

Queste le parole di Sarah che mettono da parte ogni pregiudizio e rivelano, finalmente, ciò che è stato il loro rapporto d’amore.

Sarah Nile ha poi pubblicato uno scatto insieme a Veronica Ciardi proprio durante il suo matrimonio:

Se lei è venuta alle mie nozze? Ovviamente (per me) sì!

La reazione di Veronica Ciardi

Lady Bernardeschi, dopo il matrimonio e il caos mediatico che avevano sollevato le dichiarazioni di Sarah Nile, riprendendo i social ha eliminato la ex gieffina dalle sue amicizie su Instagram.

Veronica Ciardi non ha risposto pubblicamente ma si è limitata a cancellare Sarah mantenendo il suo profilo di Instagram blindatissimo e lontano dagli occhi indiscreti.

Sia lei che il neo marito Federico Bernardeschi non avevano postato fotografie del matrimonio anche per via dell’esclusiva di Chi Magazine.