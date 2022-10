Elenoire Ferruzzi ha capito per quale motivo Sara Manfuso non è presente nello studio del Grande Fratello Vip e scopre (azzeccando) perché l’ex concorrente non sarà al fianco di Ciacci e Ginevra.

“Lei non è mai stata inquadrata perché non c’era proprio nello studio. – riportano i colleghi di Biccy.it – Da quando è uscita non c’è mai stata nelle puntate. No, non c’entra nulla con il fatto che i ritirati non vengono ospitati”.

La performer ha aggiunto:

Fidatevi di me, Ok ve lo dico. A me Sara aveva fatto una confessione su quello che le avevano detto in confessionale. Le avevano spiegato che sarebbe andata comunque e le avevano promesso che avrebbe potuto essere tra gli ex concorrenti. Quindi è chiaro che lì deve essere successo qualcosa di strano. Una cosa forte e che lei quindi non è più stata chiamata in studio.

Io non sono uscita per risarcire Marco Bellavia. Io non ero stata tra le persone ritenute dal GF Vip degne di penalità. Io l’ho fatto per me stessa. A disagio in quella Casa iniziavo a starci io. Incontrandolo non abbasserò lo sguardo ma ho voglia di poter guardare me allo specchio.

Io non ci son voluta stare perchè dopo quello che è successo stavo concorrendo ad un montepremi importante in una casa dove è accaduto un fatto grave. Quell’ambiente non era più una casa dove trascorrere il mio tempo. Mi sono sentita in una specie di tritacarne dal quale volevo uscire perchè nella mia condotta nella casa sarei stata molto condizionata e non più naturale.