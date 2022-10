L’ex gieffina Sara Manfuso nelle passate settimane ha deciso di abbandonare la Casa del GF Vip. Il tutto è avvenuto in concomitanza con un altro abbandono clamoroso, quello di Marco Bellavia, vittima di bullismo durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà. Una volta in studio, Sara Manfuso ha avuto un duro battibecco con il padrone di casa Alfonso Signorini che l’ha letteralmente cacciata dal programma nel quale non ha più messo piede.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Sara Manfuso ha avuto non solo l’occasione di raccontare come sta oggi, fuori dalla Casa del GF Vip, ma ha anche svelato il vero motivo del suo abbandono per poi mandare un messaggio ad Alfonso Signorini:

Tutto sarebbe partito proprio dal caso di Marco Bellavia. Ecco le parole dell’ex Vippona:

Vedevo che c’era qualcosa che non tornava ma non ho mai messo a fuoco cosa stava accadendo. Quando ho visto queste immagini mi sono sentita veramente morire perchè ho preso atto della gravità della situazione. Io con Marco dopo qualche giorno di permanenza avevamo parlato a tu per tu, chiacchierammo a lungo, ci abbracciammo e lui pianse.

Se ho notato qualcosa che non andava? Cose strane all’inizio che rientrano in un comportamento sopra le righe sì, ma quando era sdraiato a terra io dormivo, me lo hanno raccontato la mattina, durante la puntata ho avuto modo di vedere quello che era davvero accaduto, Marco sdraiato a terra, l’indifferenza, i pianti di notte…

Chi entra in quella Casa è in qualche modo abituato alle telecamere, ha un ego particolarmente acceso ed io pensavo all’inizio che Marco avesse un temperamento sopra le righe, non pensavo avesse un disagio così profondo. Anche perché c’è tutta una serie di test a cui vieni sottoposto dagli psicologi. Non pensavo minimamente che covasse un dolore ed un male di vivere così profondo.

Sara ha quindi svelato qual è stato il suo stato d’animo durante la famosa puntata del GF Vip durante la quale Signorini ha rimproverato i Vipponi per poi comunicare i provvedimenti presi nei confronti di Ginevra Lamborghini e degli altri inquilini:

Sono anche mortificata perché quando va solo in onda il male e non il bene, ecco questo un po’ mi ha ferita. Quando c’e stata la puntata in cui veniva ricostruito il caso Bellavia io non ci sono stata a quel giudizio perchè uno sforzo nei suoi confronti l’avevo fatto attraverso la nostra lunga chiacchierata. Per me è stato uno spartiacque quella chiacchierata e lì ho intuito che c’era qualcosa di più profondo e che anche il calore di un abbraccio poteva non bastare. L’empatia e l’affetto sono importanti ma là dove c’è una patologia ci vogliono figure preparate.

Oltre a ritenersi “stra a posto” con la coscienza, la Manfuso ha ammesso di aver vissuto male “il rilancio di alcuni video fatti dell’opinionista Bruganelli in cui dicevo che la Casa del GF Vip non era un posto in cui curarsi”. Quindi ha svelato il vero motivo della sua uscita:

Io non sono uscita per risarcire Marco Bellavia. Io non ero stata tra le persone ritenute dal GF Vip degne di penalità. Io l’ho fatto per me stessa. A disagio in quella Casa iniziavo a starci io. Incontrandolo non abbasserò lo sguardo ma ho voglia di poter guardare me allo specchio.

Io non ci son voluta stare perchè dopo quello che è successo stavo concorrendo ad un montepremi importante in una casa dove è accaduto un fatto grave. Quell’ambiente non era più una casa dove trascorrere il mio tempo. Mi sono sentita in una specie di tritacarne dal quale volevo uscire perchè nella mia condotta nella casa sarei stata molto condizionata e non più naturale.