Il caso Marco Bellavia ha portato diversi ex Vipponi ad intervenire commentando l’accaduto in maniera spesso critica nei confronti del GF Vip. Tra loro c’è anche Alda D’Eusanio, che non ne è uscita in modo positivo dal reality. La conduttrice ed opinionista, infatti, fu squalificata senza neppure potersi difendere, per via di alcune tristi frasi sul conto di Laura Pausini e del compagno Paolo Carta.

Ex Vippona si scaglia contro gli psicologi del GF Vip

Senza entrare nel dettaglio nel caso di Marco Bellavia, Alda D’Eusanio ha puntato il dito contro gli psicologi del GF Vip parlando del modo in cui si sono comportati nei suoi confronti. Tra le pagine del settimanale Nuovo l’ex Vippona ha commentato indirettamente il caso Marco Bellavia e il modo in cui venne sottovalutata la sua depressione in fase di casting:

L’errore è degli psicologi che devono valutare se un concorrente è in grado di reggere la pressione delle telecamere 24 ore su 24. A me la psicologa fece due domande in videochiamata, sottovalutando la mia fragilità. E nel mio caso, si sapeva bene che ero stata in coma e che avevo avuto cinque emorragie celebrali.

A differenza del caso Bellavia, tuttavia, in quello di Alda D’Eusanio la Vippona non decise in maniera volontaria di lasciare il GF Vip ma si trattò appunto di una squalifica immediata, avvenuta senza neppure poter attendere la puntata successiva. Alla squalifica seguì anche una pesante querela.

Alda D’Eusanio in diverse occasioni aveva contestato il trattamento ricevuto. Adesso torna a commentare asserendo:

Per fortuna si sono scusati con Marco Bellavia per non aver capito il suo problema. Io invece sono stata cacciata via come una reietta e di me non si è più parlato, come se non fossi mai esistita.