Alda D’Eusanio ha fatto il suo ritorno in tv dopo il ‘caso’ esploso durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip quando, alcune sue pesanti esternazioni su Laura Pausini le erano costate la squalifica immediata e una sonora denuncia. Da allora la D’Eusanio non ha più potuto mettere piede in tv.

Nelle passate ore però, l’ex gieffina, proprio alla vigilia del suo debutto teatrale con lo spettacolo “È nata una zucca”, diretto da Ilenia Costanza, è stata ospite in collegamento di Cusano Italia Tv, durante la trasmissione di informazione Mattina con noi.

La conduttrice nell’introdurre Alda D’Eusanio l’ha definita “una grande ospite che può insegnarci questo lavoro”. Dopo aver a lungo parlato del suo spettacolo che la vedrà per la prima volta su un palcoscenico, non sono mancati i ricordi della sua carriera televisiva:

Devo essere molto sincera, i ricordi del mio passato televisivo sono ricordi molto faticosi. Perché io ho fatto tanti programmi e me li hanno tolti tutti. Li portavo al successo e poi me li toglievano. Perché il mio successo nasce dopo Tangentopoli, mio marito era morto, era morto Bettino, Muccioli e tutti i miei amici. Il mio successo nasce nel ’95 quando ho ideato e condotto L’Italia in Diretta, che oggi è La Vita in Diretta, poi nel 2000-2001 quando conduco Al Posto Tuo, Ricomincio da Te. E in tutti questi casi mi hanno tolto questi programmi.

Non è che ho rabbia, ma è la storia della Rai, che è un ente politico. Lì devi appartenere comunque ad una squadra, devi appartenere ad un partito, devi essere politicamente coperta, i tuoi meriti non sono sufficienti a proteggerti. Io sono riuscita ad andare avanti lo stesso nonostante la solitudine e l’isolamento in cui ero. Però Al Posto Tuo è il programma che più ricordo. Basta pensare alla storia della Gabbanelli, che è stata mandata via, a Giletti, Licia Colò e Floris…