L’esperienza al Grande Fratello Vip per Alda D’Eusanio sarà ricordata per la sua uscita dalla Casa in sordina dopo una querela da parte di Laura Pausini per via di alcune sue esternazioni sulla cantante. Questo le costò l’espulsione immediata dal reality ma anche l’allontanamento dal mondo della tv.

Alda D’Eusanio torna a parlare di Laura Pausini

Una punizione esemplare, quella che fu data ad Alda D’Eusanio, la quale di recente è tornata a parlarne asserendo che la Pausini le avrebbe chiesto un milione di euro. Parole tuttavia smentite dallo staff dell’artista.

Alda però ha deciso di tornare a parlarne tra le pagine del settimanale Mio, sulle quali ha spiegato come sarebbero andate realmente le cose:

Mi ha querelato. Ci stiamo mettendo d’accordo perché lei aveva chiesto un milione per danni ma ci stiamo accordando su cifre molto diverse.

Sul fatto che lo staff della cantante abbia smentito una cifra così elevata, la D’Eusanio è intervenuta ancora:

Non può smentire dal momento che ci sono gli avvocati di mezzo. Quando siamo andati davanti al mediatore e abbiamo chiesto quanto voleva, il suo legale ha risposto: “Un milione” e siamo rimasti a bocca aperta. Se non erro, lei stessa aveva fatto un’agenzia in cui diceva che avrebbe chiesto un milione, che avrebbe devoluto alle associazioni contro la violenza sulle donne.

La giornalista ha poi ribadito di aver riportato nella Casa del GF Vip solo una ‘chiacchierata da bar’ ed ancora oggi si domanda come mai sia stata cacciata dal GF Vip senza possibilità di replica e sia stata allontanata da qualunque programma Mediaset.