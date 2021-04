L’ex gieffina Rosalinda Cannavò, ieri è stata la protagonista di una lunga intervista alla trasmissione radiofonica Turchesando, condotta da Turchese Baracchi con la partecipazione di Angela Achilli su Radio Gossip News Italia. L’attrice siciliana ha ricordato il grande supporto ricevuto in queste settimane e parlato della sua storia d’amore con Andrea Zenga.

Parlando alla trasmissione radiofonica, Rosalinda Cannavò ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno supportato durante la sua esperienza al GF Vip:

Non mi aspettavo tutto questo amore ed ero molto impaurita per ciò che mi aspettava fuori visto che nella Casa sono stata spesso fraintesa, non mi aspettavo tutto questo amore.